Hasat sonrası kayıplar son buluyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından desteklenen ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün de ortakları arasında yer aldığı “Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi” tanıtımı Yalova'da yapıldı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, böylesi önemli bir projede ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Boz, enstitü hakkında da konuklara bilgiler aktardı.

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu da, çalışmanın teferruatı hakkında bilgiler vererek, projenin hedef gruplarının da çiftçiler, depocular, nakliyeciler, toptancılar, sebze, meyve ve işletme tesisi çalışanları, market çalışanları, mesleki eğitim kuruluşları ve üniversiteleri kapsadığının altını çizdi.

Projeye Avusturya'dan katılan ISEKI Gıda Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Shiling ise Bursa'da gerçekleştirilen projeye ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve çalışmalarında eğitim ve gelişime yönelik faaliyetlere önem verdiklerini ifade etti.

Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız da kürsüye geldi. Borsa'nın projedeki rolü ve projenin önemine değinen Yıldız, “Uluslararası arenada herkes bir adım daha öteye geçebilmek için var gücüyle çalışıyor. Yenilikçi teknolojilere, yaratıcı fikirlere, girişimci ruhlara her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Bundan dolayı, stratejik ortaklık yaptığımız bu projenin, hepimizin var olan gücüne güç katacağına yürekten inanıyorum. Çıktılarının son derece faydalı olacağını düşündüğümüz ve iki yıl sürecek olan ‘Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar' isimli projemizde, tarım sektörünün en can alıcı sorunlarından biri olan hasat sonrası yaşanan kayıplar ve sonucunda tarladan sofraya gelene dek üründe oluşan ciddi fiyat farklılıkları, emek, maliyet, zaman kaybı gibi sıkıntılara çözüm yolları arayacağız. Bursa Ticaret Borsası olarak biz belirlenen ürünler için hasat sonrasında her aşamada yaşanan kayıpların, nihai ürünün fiyatına etkisini ve miktarını araştıracağız. Yapılan araştırma neticesinde ise gıda tedarik zincirindeki kritik noktalarda, hasat sonrası yaşanan kayıpların ekonomik açıdan analizini içeren bir rapor hazırlayacağız. Amacımız, sektörde yaşanılan ve kronikleşme yolunda hızla ilerleyen bu sorunu, daha da önlenemez bir boyuta ulaşmadan ortadan kaldırabilmektir. Özellikle bu proje ile eğitim ve teknolojik gelişmelere karşı alacağımız hızlı reaksiyonlar, sorunları çözüme kavuşturmada önemli ölçüde sonuç almamızın anahtarı olacaktır. Bursa Ticaret Borsası olarak bu projenin stratejik ortağı olduğumuz için son derece memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.