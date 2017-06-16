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16 Haziran 2017 00:42

Havuzder Köyünde iftar coşkusu

Altınova Belediyesi’nin toplu iftarları kapsamında belediyenin mücavir alanlarından olan Hazuzdere Köyünde vatandaşlar oruçlarını açtı.

Havuzder Köyünde iftar coşkusu

16 Haziran 2017 00:42


Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti Altınova ilçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Havuzdere Köyü Muhtarı Metin Özen ve vatandaşların katıldığı iftar, Tasavvuf Müsikisi, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.


İftarda konuşma yapan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “İçten ve dıştan bu birliği bozmak isteyenler her zaman oldu ve olacak. Geçmişte birlik beraberliğimizi göstererek düşmanlarımıza gereken cevabı nasıl verdiysek, yarın da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugünlere gelmemiz kolay olmuyor, çok büyük fedakârlıklar gerekiyor. Sadece ülkemizde değil, birçok Müslüman ve mazlumların koruyucusu kollayıcısı oluyoruz. Allah, devletimize, milletimize, ordumuza, polisimize güç kuvvet versin. Bizlere düşen birlik, beraberliğimizi arttırmak ve daha çok çalışarak, daha bilgili donanımlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Altınova Belediyesi olarak halkımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz” dedi.




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