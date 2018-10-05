Her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

Hakan Sezen, hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını söyledi.

Meme kanseri ülkemizde en yaygın görülen kanser türü. Kadınlarda görülen bu hastalık nedeniyle halkın bilgilendirilmesi için 1 ay süre ile çalışmaların yapılacağı Meme Kanseri Bilgilendirme Ayı dolayısıyla Yalova Sağlık İl Müdürlüğü tarafından farkındalık toplantısı yapıldı. Meme kanserinin erken teşhisinin büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Hakan Sezen, “Meme kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Erken evrede tespit edilmesi mümkün olan bu kanser ile mücadelede kadınların bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla her yıl Ekim ayında Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinlikleri yurt genelinde düzenlenmektedir” dedi.

Genetik değişiklikler önemli

Meme kanserinin oluşumunda genetik değişikliklerin büyük önemi olduğunu vurgulayan Sezen, “Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. En sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan ‘duktal' kanser denen kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan ‘lobüler' kanserler de sık görülür. Ayrıca diğer dokulardan kaynaklanan daha nadir medüller, tübüler, müsinöz gibi tipleri de vardır. Meme kanseri oluşumunda genetik değişiklikler çok önemlidir. Genetik yapıda çeşitli faktörlerin ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere neden olur. Ancak meme kanserlerinin sadece yüzde 7-9'luk bir kısmı ailesel geçişlidir. Özellikle anne tarafında genç yaşta meme kanseri ve erkek meme kanseri görülmesi ailesel bir geçişe işaret edebilir. Bazı risk faktörleri bizim kontrolümüz altındadır. Genel sağlık durumunuzu koruma amaçlı dengeli beslenme, zayıflama veya kilonuzu koruma, sigara içmeme, alkolü sınırlandırma, düzenli egzersiz gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ancak bunlar riskinizi tamamen yok etmez. Bu nedenle meme kanserine yakalanmışsanız bu hiçbir şekilde sizin veya başkasının suçu değildir. Kendinizi suçlu hissetmek veya yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyleri veya kişileri suçlamanızın size bir faydası yoktur; tam aksine moralinizi yüksek tutmak tedavinizi de olumlu yönde etkileyecektir” diye konuştu.

Geç kalmayın

Meme kanserinin belirtileri ve tarama metotlarını da paylaşan Hakan Sezen, “Meme kanserini bir takım belirtileri vardır. En yaygın belirtileri memede ağrısız bir kitlenin hissedilmesidir, meme derisinde kalınlaşma, şişlik, deride tahriş ya da bozulmalar, akıntılar, göğüs ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi gibi belirtilerdir. Normalde 20 yaşından sonra meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmanız önerilir. Bu nedenle, erken dönemde hastalığın yakalanması için kadınların bilgi sahibi olması gereklidir. 20-40 yaş arası; ayda bir kendi kendine meme muayenesi, iki yılda bir klinik meme muayenesi 40-69 yaş arası; ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi, iki yılda bir mamografi çekilmesi gerekmektedir. Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi tarafından hedef yaş grubundaki kişilere ücretsiz mamografi çekimi yapılmaktadır” şeklinde konuştu.