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26 Aralık 2017 13:21

Hersek lagününe asansörlü kuş gözlem kulesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 202 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek lagününe kuş gözlem kulesi inşa edecek.

Hersek lagününe asansörlü kuş gözlem kulesi

26 Aralık 2017 13:21

Asansörlü kuleye engelli ve yaşlılar da kolayca çıkabilecek.


Altınova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, DKMP, Yalova’da bulunan Hersek lagününe Türkiye’nin ilk ve tek engelsiz kulesini yapacak. Yaklaşık yarım milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilecek kuş gözlem kulesi 2018 yılında tamamlanacak. Ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesi maksadıyla inşa edilecek kule 18,5 metre yüksekliğe sahip olacak. 7 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek kulede ayrıca tabiata uyumlu olması için ahşap giydirme yapılacak. Kuş gözlem kulesinin en önemli özelliğini ise alana gelen yaşlı ve engellilerin her katına rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması. Gözlem kulesinin 2018’in ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor.




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