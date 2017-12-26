Hersek lagününe asansörlü kuş gözlem kulesi

Asansörlü kuleye engelli ve yaşlılar da kolayca çıkabilecek.

Altınova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, DKMP, Yalova’da bulunan Hersek lagününe Türkiye’nin ilk ve tek engelsiz kulesini yapacak. Yaklaşık yarım milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilecek kuş gözlem kulesi 2018 yılında tamamlanacak. Ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesi maksadıyla inşa edilecek kule 18,5 metre yüksekliğe sahip olacak. 7 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek kulede ayrıca tabiata uyumlu olması için ahşap giydirme yapılacak. Kuş gözlem kulesinin en önemli özelliğini ise alana gelen yaşlı ve engellilerin her katına rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması. Gözlem kulesinin 2018’in ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor.