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31 Aralık 2016 14:11

Hersek’te nadir kuş türü gözlemlendi

Hersek’te nadir kuş türü gözlemlendi

31 Aralık 2016 14:11

Altınova Hersek Lagünü’nde nesli tükenme tehlikesinde olan ve Avrupa kuşları kırmızı listesinde tehdit altındaki kategoride bulunan, Mezgeldek kuşu gözlemlendi.
Marmara Bölgesi’nin önemli sulak alanlarından biri olan Hersek Lagünü, Altınova Belediyesi’nin düzenli olarak yaptırmış olduğu kuş gözlem çalışmaları ile tür zenginliğini her geçen gün artırmakta.
Aralık ayının başlarında bu kez nesli tükenme tehlikesinde olan ve Avrupa kuşları kırmızı listesinde tehdit altındaki kategoride Hassas (VU) durumunda bulunan, toygiller familyasından Mezgeldek (Tetrax tetrax) kuşu gözlemlendi.
Bir dişi ve bir erkek birey olmak üzere çift halde alanda konaklayan Mezgeldekler, aynı zamanda Yalova ve çevresi için ilk kayıt olma özelliği de taşımakta. Böylelikle Hersek Lagünü’nde kayıt altına alınan kuş türü sayısı son gözlemlerle 191’e ulaştı.



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