Hobi olarak başladı, yüzlerce antika biriktirdi

İsmet Karataş, 20 yıllık antika sevdasını dükkanına taşıyarak, yüzlerce yıllık manevi kültürü yaşatmaya çalışıyor. Karataş, antika sevdasına çok küçük yaşta başladığını belirterek “El emeği göz nuru olan her şeyi biriktiriyorum ve saklıyorum” dedi.

Antika ürünlerin bakımının ve muhafazasının kendisini yorduğunu ve yetkililerden bu antika ürünleri sergileyebileceği bir alan tahsis etmelerini isteyen Karataş, antika eşyalarına gözü gibi bakıyor. Karataş, “Senelerce İstanbul'da iş yeri çalıştırdım, emekli olduktan sonra 20 sene evvel Yalova'ya gelip yerleştim. Sonra oyalanmak için bir şeyler yapayım diye benimde zaten böyle bir merakım vardı da baktım etrafta bir şeyler buldum bir iki derken. Başladım bu sefer dışarıda ki pazarını araştırmaya. Baktım İzmit'te, Bursa'da, Balıkesir'de varmış. Araştırdım, güzel parçalar buldum. Sonra takas ürün getirmeye başladılar. Vakit buldukça ilgileniyoruz. Yine ben gelecek nesile bir ufak katkım olsun istiyorum. Bunlar unutulmasın istiyorum, yoksa hurdaya götürüp çöpe atmak çok basit. Gençlerimiz öğrensin bilsin dokunsun hissetsin teneffüs etsin istiyorum. Hatta akşam yemeğinde birkaç gencimiz gelse beni 1-2 saat tutabilirler burada. Keyifle onlarla ilgilenirim. Yeter ki samimiyetlerine inanayım. Ben kendimce doğru yaptığımı zannediyorum. Oturan var, sohbet ettiğimiz var. Yalova'da 20 senedir buradayım, ekmeğini yiyorum, suyunu içiyorum, ama şehre ufak katkım olursa mutlu olurum” diye konuştu.