Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 17:04

Hopkins Samsun’a gitti

Türkiye Basketbol Ligi’nde yer alan Yalova Group Belediyespor’da Amerikalı oyuncu Mikael Levon Hopkins, Samsun BŞB Anakentspor’a transfer oldu.

Hopkins Samsun’a gitti

30 Kasım 2017 17:04


Sezon başında Yalova ekibine gelen pota altı oyuncusu 11 maça çıkarken, 16 sayı, 10.2 ribaunt, 1.5 asist ve 1 blok ortalamaları ile oynadı. Türkiye’de daha önce İstanbul DSİ’de ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Samsun BŞB Anakent’te geçirmişti.


Yalova Group Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Murat Dönmez, ”Sezon başında aramıza katılan Mikael Levon Hopkins Samsun BŞB Anakent’e transfer oldu. Bu yüzden hem Türk, hem de bir yabancı uzun arayışı içerisine girdik. Transfer dönemi şubat ayına kadar devam ediyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç