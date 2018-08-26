İDO bayramda 45 bin araç taşıdı

Bu kapsamda yoğunluk beklenen Yalova’nın Topçular Feribot iskelesinde hesaplanan yoğunluk yaşanmadı. 17 gemi ile hizmet veren İDO, bayram dönüşlerinde 45 bin araç taşıdı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin dönüşleri de devam ediyor. Bu kapsamda dönüşlerin en önemli deniz geçiş noktalarından birisi durumundaki Yalova’nın Topçular Feribot İskelesi de bayram dönüşlerinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı tüm tedbirlerini aldı. Feribot sayısını 17’ye çıkartan İDO, bununla kalmayarak 2 feribotu da hazır bekletti. Ancak beklenen olmadı ve Topçular Feribot iskelesinde bu yıl yoğunluk yaşanmadı. İDO bayram arifesi ve bayramın ilk gününde toplamda 60 bin aracı Eskihisar’dan Topçular’a taşıdı. Bayram dönüşleri ise bayramın 3. günüden itibaren başladı. İDO bayramın 3. gününden bugüne kadar Topçular iskelesinden Eskihisar’a toplamda 45 bin araç taşıdı. Taşınan araç sayısının bu geceye kadar 60 bini bulması bekleniyor.

Topçular Feribot iskelesindeki durum yolcuları da şaşırttı. Yıllardır Topçular’ı kullanarak İstanbul’a geçtiklerini dile getiren vatandaşlar, ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştıklarını dile getirdiler.