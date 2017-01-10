İnanılmaz kurtuluş kameralara takıldı

Yalova’da üstünde biriken kar yığınının ağırlığını taşıyamayan demir tente çöktü. Bir genç, çöken tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yalova’da kar yağışı sebebiyle 4 işyerinin tenteleri çöktü. Tentenin çökmesinden yaklaşık 3 dakika önce oraya gelen Sertaç Ilgaz adlı genç, bir müddet arkadaşını bekledi. Ardından tenteler çatırdayarak çöktü. Tentelerin çöktüğünü fark eden genç kendini bir işyerinin içine attı. Saniyelerle canını kurtaran genç çok korktuğunu dile getirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.