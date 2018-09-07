İnce’den Sarıgül’e cevap

İnce, “Ben o açıklamanın neden yapıldığını biliyorum” dedi.

Muharrem İnce memleketi Yalova’ya geldi. Cuma namazını Merkez Camisi’nde kılan İnce, ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün İnce’yi eleştiren sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, “Bir açıklamanın ne için yapıldığını biliyorsanız, ona cevap vermeye gerek yoktur. Ben de o açıklamanın ne için yapıldığını bildiğimden cevap vermeye gerek duymuyorum” dedi.

Yerel seçimlerde duruşunun ne olacağı sorusu üzerine ise İnce, “Ben partiliyim partimin 1 oy fazla alması için elimden gelen her şeyi yaparım. Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 68 vilayete gidip 107 miting yaptıysam önümüzdeki yerel seçimde de partimin 1 oy fazla alması için elimden ne geliyorsa onu yaparım” dedi.

2005 yılındaki yerel seçimlerde ülke gündemine oturan Yalova ile ilgili adaylık süreci hakkında yöneltilen soruya da cevap veren İnce, “Artık Yalova’nın bir milletvekili var. İl Başkanı ve yönetimi var. Ama benim görüşüm ilde belediye başkanı adayının belirlenmesi için ön seçim ve anket yapılmasıdır” dedi.

“İkimiz de ikinciyiz”

İnce, cuma namazına birlikte geldiği genci de bir an olsun yanından ayırmadı. Habercilerin dikkatini çekmesi ve sormaları üzerine İnce genci, “Yanımdaki genç delikanlı benim yeğenim. Onunla benim aramda iki ortak özellik var. Birincisi kan bağımız var. Diğeri ise Türkiye’de ikimizde 2. olduk. Ben seçimde 2. oldum, o ise Türkiye sınavında Türkiye 2. oldu” sözleri ile tanıttı.

İnce namaz çıkışında vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Vatandaşların sık sık fotoğraf çektirmek için durdurduğu Muharrem İnce kimseyi kırmayarak tek tek fotoğraf çekildi.