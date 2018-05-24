İnce’nin seçim bağış kampanyasına Yalova’dan destek

Banka önünde uzun kuyruklar oluşturan CHP’liler, İnce’ye bağışta bulundular.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir süre önce seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bir bağış kampanyası başlatmış ve halktan destek istemişti. İnce’nin memleketi Yalova’dan da bu kampanyaya önemli oranda destek geldi. CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan, CHP Yalova Milletvekili adayları Özcan Özel, Ertan Şener, Mehmet Gürel ve parti yöneticileri ile çok sayıda partili bankaya giderek bağış yaptılar. Banka önünde uzun kuyruklar oluşturan CHP’liler, "Yalova Cumhurbaşkanı adayımızı yalnız bırakmayacak. Elimizden gelen tüm desteği sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.