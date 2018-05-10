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10 Mayıs 2018 12:30

Iraklı göçmenler Yalova’da sandık başına gitti

Yalova’da Iraklılar sandık başına gitmeye başladı.

Iraklı göçmenler Yalova’da sandık başına gitti

10 Mayıs 2018 12:30


Irak’ta 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapılacak seçimler öncesinde Türkiye’de yaşayan Iraklı göçmenlerin oy kullanma işlemi başladı. Türkiye’de 6 ilde sandık kurulu oluşturdu. Yalova’da kurulan sandıkta, Bursa ve Yalova’da yaşayan Iraklılar oy kullanmaya başladı. Sabah otobüslerle Bursa’dan Yalova’ya getirilen Iraklı göçmenler, güvenlik taramasından geçtikten sonra oy kullanılacak olan noktaya alındı. Burada sandık başına giden Iraklılar tercihlerini sandığa yansıttı.


Yalova’daki işlemlerle ilgili olarak bilgi veren Yalova Bölgesi Seçim Müdürü Muhandis Majdi Majeed, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne bize burada güvenli bir ortamda seçim imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz. Yalova ve Bursa’dan gelen yaklaşık 7 bin kişi burada oy kullanıyor” dedi.


Saat 08:00’de başlayan oy kullanım işlemi 18:00’de sona erecek. Bu yıl ilk defa Irak seçimlerinde oy sayım işlemi elektronik ortamda gerçekleştirilecek.




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