İstenmeyen SMS ve e-mail atan firmalara ciddi cezalar geldi

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki bir konferansa katılmak için Yalova'ya gelen TÜKODER Genel Başkanı Haşmet Atahan, TÜKODER Yalova Şubesi'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Atahan, özellikle vatandaşlara istenmeyen SMS ve email atan firmalarla ilgili alınan son karara işaret ederek, “Yıllardır telefonlarımıza istemediğimiz halde birçok mesaj ve mail gelmekte. Biz uzun süredir bunun kamuoyuna bilgisini versek de çok da etkili önlemler alınamadı. Son zamanlarda Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından ciddi tedbirler alınmaya başlandı. Şahsî verileri koruma kurulu kuruldu. Bu kurul kişisel verilerin korunması kanunu dahilinde bu tür SMS'lerin değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Bu tip firmalar bir ihtar alarak tekrar tüketicileri rahatsız ediyorsa bu kurul hem savcılığa suç duyurusunda bulunacak hem de 35 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar para cezası kesilecek. Biz bu kararı mühim buluyoruz. Burada tüketici istemediği bu mesajları almak istemiyorlarsa hem kişisel verilerin koruma kuruluna hem de bulundukları şehrin il ticaret müdürlüklerine şikayette bulunmalarıdır” dedi.

“Devre mülk şirketleri suç işliyor”

Devre mülk satışı yapan firmaların çeşitli yöntemlerle tüketiciyi mağdur ettiğini de hatırlatan TÜKODER Genel Başkanı Haşmet Atahan, “Yalova denince ilk akla gelen devre mülk meselesi. Devre mülk satışları 6502 sayılı kanunun özüne aykırı olarak yapılıyor. Gerçi bu konuda Türkiye'nin her yerinde tüketiciler, bedava yemek, bedava gezi vaatleri ile kandırılıyor. Tüketici götürüldüğü bir yemekte yapılan baskı ile bu devre mülkü adeta almak zorunda bırakılıyor. Özellikle ön ödemeli devre mülk satışlarında hisseli devre mülk sözleşmesi imzalatılıyor. Bu yasaya aykırıdır. Bunu yapanlar suç işlemektedir. Temmuz ayında Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu devre mülk şirketlerine ciddi oranda ceza verdi. Bundan sonra bu tip şikayetler çoğalacağından devre mülk şirketlerini ayaklarını denk almak zorunda kalacaklardır” diye konuştu.