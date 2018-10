İthal gübreye rakip olan solucan gübresi çiftçinin gözdesi haline geldi

Herkesin kolaylıkla yapabileceği ve neredeyse her yerde üretilebilen solucan gübresi, daha çok organik tarım işi yapan çiftçiler tarafından kullanılıyor. Solucan gübresi verimliliği sayesinde organik tarım yapan çiftçilerin şimdiden gözdesi haline geldi. Yalova'nın Elmalık köyünde solucan gübresi üretimi yapan ve bin lira sermaye ile başladığı işte aylık on bin lira kazandığını belirten İsmet Şimşek, devletin desteği ile Türkiye'ye bu işin kısa sürede yayılabileceğini söyledi. Ürettiği kırmızı Kaliforniya solucanının 1 yılda 16 kat arttığını belirten Şimşek, onlarca kalbi ve böbreği bulunan ve çift cinsiyetli olan bu solucanların çok hızlı ürediğini söyledi. Solucan gübresinin kullanıldığı ekili arazilerde yüzde 5 su tutumunun daha iyi sağlandığını belirten Şimşek, solucan gübresi sayesinde ekili araziden 25 gün daha erken mahsul aldığını ve yüzde 30 ile 50 arasında üretimin arttığını söyledi. Tonu 2 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen solucan gübresinin genellikle meyve ve sebze ile fındık, ceviz, çay üreticileri tarafından daha çok tercih edildiğini aktaran Şimşek, "Tercih edilmesinin sebebi yüzde yüz doğal olması, her şeyi doğal çıkarması, doğal ürün olması, yetiştirilen ürünün lezzetinin çok farklı olması ve bir meyve ağacında 20-25 gün erken ürün alabiliyorsunuz. Salatalıkta, domateste, biberde hem doğal hem de fazla ürün alabiliyorsunuz" diye konuştu.

"Deniz kumunu bile verimli araziye çevirir"

Solucan gübresinin çöp toprağına karıştırılsa bile bir süre sonra o topraktan da ürün alınmasını sağladığını iddia eden Şimşek, "Türkiye'nin kurtuluşu artık bu yönde, topraklarımız tamamen bitmiş durumda. Bunu deniz kumuna katın 1 sene sonra orasını yüzde yüz doğal ekilecek toprak haline getiriyor. Bunu köylümüzün öğrenmesi lazım, köylümüze iyi anlatmamız lazım. Her köylü bunu ahırının köşesinde, evinin yanında üretebilir ve kendi bahçesi için de kullanabilir. Bunu devletimiz desteklerse eğer çok iyi şeyler olacağından eminim. Bunu herkes yapabilir, balkonunda yapabilir ama ufak çaplı yapar. Daha sonra geliştikçe bahçesine, daha sonra köylüsüne satar, bütün köy birbirine yardımcı olur" dedi.

"Devlet desteği şart"

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin buna kesin el atması lazım, bir an önce desteklemesi lazım bizi. Bana göre köylümüzün ve topraklarımızın kurtuluşu solucan gübresinde. 2019 yılından sonra yurt dışından gelen gübre yasaklanacak ve sırf kendi gübremizi kullanacağız. Şuanda bizim gübremiz yetmiyor. Türkiye'de 400-450 tane firmayız ama yüzde 10'u bile karşılayamıyoruz. Biran önce desteklenirsek çok daha iyi olup, daha hızlı üretip bütün Türkiye'ye bu işi yayabiliriz. Dolara ve euroya bağlı kalmadan İsrail'den gelen gübreyi kullanana kadar kendi gübremizi kendimiz üretip, çok daha doğal, çok daha kaliteli, çok daha ucuz üretim yapmış oluruz."