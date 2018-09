İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'dan yerel seçim açıklaması

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, “İyilik Kervanı” çalışmaları kapsamında geldiği Yalova'da AK Parti ve MHP'nin yerel seçimde hedefledikleri ittifakı eleştirdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ve beraberindekiler partilerinin il binasını ziyaret etti. Partiye gelişlerinde İYİ Parti Yalova İl Başkanı Mehmet Çam tarafından karşılanan İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, “İyilik Kervanı” kapsamında Yalova'da olduklarını dile getirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erozan, yerel seçimde AK Parti ve MHP'nin ittifak içerisinde olmasının yasal zeminin olmadığını iddia etti. Erozan, “İttifak kelimesinde bir sorun var. Bu sorun bir yasal ve hukuki sorundur. Her ne kadar AK Parti ve MHP ittifak içinde olacağız deseler de bunun yasal zemini yok. Bir önceki seçimde bütün partiler anlaşarak genel seçimlerin ne gibi bir modelde gideceğine yönelik bir tanımlama yaptılar. Oyunun kuralları belliydi. Ama şimdi ismi ittifak olacağına benzeyen cismi, ‘Mittifak' olabilecek böyle garip bir çalışma içindeler. Henüz bir söz birliği ve özde birliği beceremediklerini anlıyoruz. Hangi koşullarda seçime gittiğimizi biliyorsunuz. Gemi karaya oturmuş. Su alıyor. Yapılacak bu ittifak 1. Ve 2. Kaptanın sorumluluğunu ortaya çıkartacaktır. Ben her an MHP'nin bu sorumluluktan sıyrılmak için o gemiyi terk edebileceği kanısındayım. Ekim ortasına geldiğimizde Cumhur ittifakının çatlaklarının da ortaya çıkacağı kanaatindeyim” dedi.