İYİ Parti'de toplu istifa

Konuyla ilgili açıklamayı ise İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Kendir yaptı. Partinin bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağının da altını çizen Kendir, “Bilindiği üzere İYİ Parti teşkilatlarında ülke genelinde bazı istifa ve değişimler yaşanmakta. Bunun gerekçelerini ve Yalova'mıza yansımalarını, yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi için, sizlerle paylaşmak isterim. Yalova teşkilatımız; kurucu il başkanımız Ünlem Üstel öncülüğünde genel seçimlere katılmıştır. Gerek genel seçimlerde aday olan üyelerden, gerekse partimizin daha da iyileşmesi için yapılacak revizyonlardan dolayı; İYİ Parti Genel Başkanlığı'nın 30 Ağustos 2018 tarih ve 1333 sayılı; ‘Teşkilatlarda Revizyon Çalışmaları' kararı ile ülke çapında ayrım yapmaksızın tüm il başkanları ve il yöneticilerinin istifa etmeleri tavsiye edilmiştir. Yalova il teşkilatı da bu tavsiyeyi kabul ederek toplu bir şekilde istifa etmiştir ve istifalar genel merkeze sunulmuştur" dedi.