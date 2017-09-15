Kantinciler obeziteye savaş açtı

Osmanoğlu, kantinlerde bazı yiyecek ve içeceklerin satışını yasaklayan genelge hakkında ise Sağlık Bakanlığı’nı kendilerinden görüş almamakla eleştirdi.

Bir programa katılmak için Yalova’ya gelen Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, İHA’nın sorularını cevapladı. 2017/2018 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde hazırlıkların tamamlandığını belirten Osmanoğlu, "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ülke genelindeki kantinlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kantinlerin, kantincilerin ve mesleğin standartları var. Ayrıca kantin işletmeciliği yönetmeliklerine eğitim mecburiyetini de getirdik. Kantinlerimiz artık eskisine nazaran çok daha iyi. Bu ana kadar kantinlerden dolayı bir olumsuzluk yaşamadık. Bu eğitim öğretim yılında da yaşamayız" dedi.

"Obeziteye savaş açtık"

Osmanoğlu, tekli eğitime geçen okulların kantinlerinde sulu yemekler de çıkartmaya başladıklarını belirterek, "Kantinlerimizde obeziteye de savaş açmaya başladık. Çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmesi için tekli eğitime dönen okullarda yemek çıkartmaya başladık. Tekli eğitime geçen her okulda da sulu yemek çıkartmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Görüşümüz alınmalıydı"

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan ve kantinlerde satılacak olan gazlı içecekler ve diğer maddeleri yeniden düzenleyen genelgeye de işaret eden Vahap Osmanoğlu, "Sağlık Bakanlığı kantinlerde satılması yasak ürünlerin genelgesini çıkartırken bizden görüş almadı. Biz bir meslek kuruluşuyuz. Bizim görüşümüzün alınması da gerekliydi. Bu oturulup masa başında alınan bir karardır. Şekere, asitli içeceklere biz de karşıyız. Ama çocuklar bunları çantalarına koyup yine okula getiriyorlar. Devlet madem ki bir politika uygulamış, hepimiz buna uymak zorundayız. Hem kantincileri, hem de öğrencileri kontrol edelim. Biz de son dönemde 200 kalorinin altında ürünler satmaya çalışıyoruz. Bakanlık 200 kalorinin altında olan ürünleri satın diyor. Bu konuda kantincileri yine bilinçlendiriyoruz. Mümkün olduğunca Türk mutfağına göre ya da anında üretim, anında tüketim mantığına göre çocuklarımıza sağlıklı ürünler veriyoruz. Velilerimiz yeter ki çocuklarını kantinlere yönlendirsin" diye konuştu.