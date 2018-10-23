Kaşıkçı'nın arandığı o villa havadan görüntülendi

Yalova'nın Termal ilçesinde Cemal Kaşıkçı'nın arandığı 3 katlı villa havadan görüntülendi.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. Levent'teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre, kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri başkonsolosluktan çıkan tüm araçları takibe aldı. Araçlardan bir çoğu konsolosluk binasına geri dönerken infaz timini taşıdıkları iddia edilen siyah renkli minibüslerden birinin İstanbul'daki Belgrad ormanına diğerinin ise Yalova'nın Termal ilçesine gittiği belirtildi.

6 gün önce Termal ilçesi Samanlı köyüne gelen 40 kişilik polis ekibi köy muhtarı ile birlikte suikast timi üyelerinden birinin yazlık olarak aldığı 3 katlı villayı tespit etti. Sabah erken saatlerde villayı basan polis ekipleri evde yaşayan kiracı oldukları öğrenilen Suriyeli aileyi dışarıya çıkarıp 2 saat boyunca villada detaylı arama yaptı. Delil toplayan polisler daha sonra villadan ayrıldı. Polis ekipleri tarafından 3 katlı villa havadan görüntülendi.