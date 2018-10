Katil zanlısına nefes kesen operasyon

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Balıkesir'in Sususrluk ilçesinde evinin bahçesinde İ.Ş'yi öldüren O.M. Yalova'da saklandığı yerde yakalandı. Şahsın yakalanma anı kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ikamet eden İ.Ş darp edilerek öldürülmüş, olayın zanlısı O. M ise firar etmişti. Olayın ardından her yerde aranmaya başlanan O.M'nin Yalova'nın Sugören köyünde saklandığı istihbaratına ulaşan jandarma, şahsın saklandığı barakaya operasyon düzenledi. Jandarmanın operasyon anı ise an be an görüntülendi. Yalova-Bursa yolu üzerindeki bir barakaya operasyon düzenleyen özel harekat timi şahsı kıskıvrak yakaladı. Zanlı adalete teslim edildi.