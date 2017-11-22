Kendir: "Yalova depreme hazır değil"

Kendir, ovaların imara açılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Olası bir depremden en fazla etkilenecek il olarak gösterilen Yalova’da depreme hazırlıklar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir, yerel bazda yapılması gerekenleri de özetledi. Kendir, "Yalova ili konum olarak Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde. Marmara Bölgesi’nde de Kuzey Anadolu Fayı üç kola ayrılıyor. Bunların bir tanesi Marmara Denizi’nin içerisinden gidiyor. Bir tanesi Yalova’nın da bulunduğu Samanlı Dağları’nın arkasından Gemlik’ten geçiyor. Bir kol da Bursa’dan geçiyor. Üç kol uzanıyor. Biz Yalova olarak bu üçünün de ortasındayız. Esasından İstanbul Depremi’ne nüfusundan dolayı İstanbul Depremi deniliyor ama ana fay Yalova’ya daha yakın. Biz esasında riskin ortasındayız. Yeni olabilecek bir deprem Yalova’yı etkileyecek" dedi.

"Yalova kendini yenilemeli"

Yalova’nın kentsel dönüşüme ağırlık vermesi ve kendisini yenilemesi gerektiğini dile getiren Kendir, "Bunla alakalı da Yalova’nın kendini yenilemesi, kentsel dönüşümü yapması gerekiyor. Bina bazında teker teker yıkıp yapmak değil de ada bazında plan ölçeğinde bunu görmemiz gerekiyor. İnsanları yaşanacak alanlara sokmamız gerekiyor. Bir deprem dönüştürmemeli Yalova’yı, Yalova’yı bizler dönüştürmeliyiz. Bununla alakalı esasında merkez il mikrobölgeleme jeolojik etüt raporları var ama bunun bir uygulamasını göremiyoruz hali hazırda" diye konuştu.

"Yalova’yı depreme hazırlamalıyız"

Yalova’da yerel yöneticilerin siyasi kavgaları bırakıp Yalova’yı depreme hazırlaması gerektiğini dile getiren Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir, "2006’dan bu yana 11 yıl oldu Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir tane kentsel dönüşüm alanı var ama yapılamıyor. Bu bile bir ciddi anlamda soru işareti. Bunu kimse yapmak istemiyor, ben bunu anlıyorum. Herkes siyasi bir takım kaygılar içerisinde. Bu kaygıları bir kenara bırakıp Yalova’yı depreme hazırlamalıyız. Ovaları imara açmamalıyız, dere yataklarında düzlüklerde imar açmamalıyız. Yamaçlara yerleşmeyi tercih etmeliyiz. Örneğin Soğucak’ta Kalıcı Konutlar var, Paşakent var. Bu konutlarla kentin bağlantısı sağlanmalı. Buralara gelişilmeli, buralara yönlendirilmeli vatandaşlar. Hacımehmet Ovası’nı imara açarak elimize bir şey geçmez, daha fazla cenaze elde ederiz maalesef" şeklinde konuştu.

"Baraj etkilenir mi bilmek lazım"

Meydana gelecek depremde oldukça yaşlı olan ve Yalova’ya içme suyu sağlayan Gökçe Barajı’nın nasıl etkileneceğinin de tespit edilmesi gerektiğini belirten Kendir, "Bizim depremi biliyor olmamız gerekiyor öncelikle. Depremden barajımız etkilenir mi? Yaşlı bir barajımız var. Şu anda ne durumda tetkikler yapılmadan bir şey söylemek mümkün değil. Olası depremde bir sarsıntı olacak. Tabi ki binalarda olduğu gibi barajda da sarsıntı olacak. Bunların bir sürü etkenleri var" dedi.

"Toplanma alanları belli değil"

Olası bir deprem sonrasında halkın toplanacağı alanların da belli olmadığını vurgulayan Kendir, "Burada organize değiliz. Bir siren çalın deprem oldu diye, bakalım vatandaşlarımız nereye toplanacak. Herkes önündeki açık alanlara gidecek. Toplanma alanları konusunda hangi kurum hazır hangisi değil belli değil. Bununla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışılmalı" diye konuştu.