Körfezin sularına gömülen şahsın bulunabilmesi için deniz polisi köprünün altında arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 09:30 sularında bir kişi aracıyla Yalova istikametinden köprüye girdi. Ardından köprünün ilk ayağına yaklaşan ve burada aracını durduran 25 yaşlarındaki adam, önce yanındaki kesici aletle kendisini yaraladı. Daha sonra köprüden kendisini aşağı bırakan genç, 64 metreden sulara gömüldü. Yalova Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve kurbağa adamları, şahsın cesedini bulmak için çalışma yapıyor. Şahsın cesedine henüz ulaşılamazken, kimliği de tespit edilemedi.