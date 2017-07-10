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10 Temmuz 2017 12:23

Kesici aletle önce kendini yaraladı, sonra 64 metre yükseklikteki köprüden atladı

Yalova’da, Osmangazi Köprüsü üstünde aracını durdurarak elindeki kesici aletle kendini yaralayan şahıs, daha sonra 64 metreden denize atladı.

Kesici aletle önce kendini yaraladı, sonra 64 metre yükseklikteki köprüden atladı

10 Temmuz 2017 12:23

Körfezin sularına gömülen şahsın bulunabilmesi için deniz polisi köprünün altında arama çalışması başlattı.


Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 09:30 sularında bir kişi aracıyla Yalova istikametinden köprüye girdi. Ardından köprünün ilk ayağına yaklaşan ve burada aracını durduran 25 yaşlarındaki adam, önce yanındaki kesici aletle kendisini yaraladı. Daha sonra köprüden kendisini aşağı bırakan genç, 64 metreden sulara gömüldü. Yalova Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve kurbağa adamları, şahsın cesedini bulmak için çalışma yapıyor. Şahsın cesedine henüz ulaşılamazken, kimliği de tespit edilemedi.




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