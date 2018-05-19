Kimyasal madde üreten fabrikanın ambarı yandı

Yangında ağır maddi hasar meydana geldi.

AKKÖK Şirketler Grubu2na ait AKKİM Fabrikasının ambarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlere Yalova Belediyesi ve Altınova Belediyesine ait araç ve personellerle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürüldü. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı yangında ağır maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Bu esnada olası bir patlamaya karşı yangının olduğu bölgeye bir de ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri yangın kontrol altına alınana kadar bölgede hazır bekledi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.