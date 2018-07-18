Kırık ayak parmağı yerine sağlam parmağı ameliyat edip platin taktılar

Kadın, ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, hastane de idari soruşturma başlattı.

Yalova’da, sol ayak parmağındaki çocukluktan kalma kırıktan rahatsız olan 27 yaşındaki Büşra Nergiz doktora başvurdu. Ufak bir operasyon ile kırığı düzeltebileceğini söyleyen doktor, Nergiz’e ameliyat için tarih verdi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Ö.A tarafından ameliyat edilen Nergiz’in kırık parmağının yerine sağlam olan sol ayak baş parmağı ameliyat edilerek 5 adet platin takıldı.

Ağrıları arttığı için ayağına bakan Büşra Nergiz, kırık parmağına dokunulmadığını, sol ayak baş parmağının alçıya alındığını fark etti. Uzm. Dr. Ö.A sorun olmadığını haftaya diğer parmağını da ameliyat edebileceğini söyledi. Nergiz, hastaneden taburcu olur olmaz soluğu savcılıkta aldı. Hastanede, doktor hakkında soruşturma başattı.

Büşra Nergiz, "Ayak orta parmağımda küçükken bir kırılma olmuş iki yerinden bununla ilgili şikayetim vardı doktora gittim. Röntgen çekildiğinde kırığın olduğunu bu parmağın ameliyatla düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Ameliyat olduktan sonra ayağımda sargılar vardı. Ameliyatımın nasıl geçtiğini görmek istedim. Baş parmağım sarılıydı. Baktığımda ağrıyan parmağıma işlem yapılmadığını gördüm. Doktora siz sağlam parmağımı ameliyat ettiniz dediğimde bu şekilde olması gerekiyordu istiyorsan üç gün sonra gel diğerini de ameliyat edebiliriz dedi. Ben orada hasar gördüm dedi. Sağlam parmağıma beş tane platin takıldığını taburcu olduğumda öğrendim ve bunu ayak üstü söyledi parmağına beş platin takıldı diye. Ben sağlam parmağıma neden platin takıldığını sorduğumda da ’bu önemli değil istersen çıkartırsın istersen kalabilir’ dedi. Bu şekilde beni mağdur etti Bununla ilgili avukatımızla gerekli yerlere başvurduk" dedi. Hastane yönetimi, doktor hakkında idari soruşturma başlattı.