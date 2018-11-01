Kivide 25 bin ton rekolte bekleniyor

Yalova'nın marka ürünlerinin başında gelen kivinin hasadına başlandı. Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, bu yıl 25 bin tonluk rekolte beklediklerini dile getirdi.

Yalova'nın kivi ihtiyacının yüzde 60'lık bölümünü karşılayan Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde kivi hasadı başladı. Meyveler toplanarak beldedeki soğuk hava depolarına götürülüyor. Çalışmalar ve beklenen rekolte hakkında bilgi veren Yalova Gıda ve Orman Müdürü Suat Parıldar, “Kivide hasat zamanı, meyve suyundaki suda çözünür kuru madde miktarına bakılarak belirlenmektedir. Bölgemizde hasadın ekim ayı sonu ile kasım ayı ortalarına doğru yapılabileceği söylense de, hasadımeyvenin çeşidi, iklim faktörleri, rakım, yer-yöney gibi faktörler belirlemektedir. Kivinin hasat edilebilmesi için suda çözünür kuru madde miktarının yüzde 6,5 civarında olması gerekmektedir. Teknik elemanlarımız, 9-24 Ekim tarihlerinde Altınova ve Çınarcık ilçemiz ile kivi yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı diğer bölgelerde yaptıkları ölçümler sonucunda kivideki kuru madde miktarının yüzde 6.5 oranlarında olduğu tespit etmişlerdir. Bu değerlere göre ilimiz genelinde kivilerin hasat olgunluğuna gelindiği görülmüştür. 2017 yılında Türkiye kivi üretimi 56 bin ton, Yalova kivi üretimi ise 24 bin 342 ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ilimiz genelinde kividen yaklaşık 25 bin ton verim bekliyoruz” dedi.