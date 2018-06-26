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26 Haziran 2018 17:43

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı

Yalova’da seyir halindeki minibüs kontrolden çıkıp devrildi.

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı

26 Haziran 2018 17:43

Minibüsteki 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Bursa’ya gittiği öğrenilen İlyas Sami Vardoğan idaresindeki 41 BT 873 plakalı minibüs Soğucak Köyü mevkinde kontrolden çıkıp devrildi. Yol kenarındaki yağmur kanalına düşen araç metrelerce sürüklendi. Kazada minibüs sürücüsü İlyas Sami Vardoğan ile Mustafa Agaoğlu (18) ve Ahmet Emre Canfaz (18) yaralandı. 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.




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