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07 Ağustos 2018 12:29

Kore heyetinden vefa örneği

Güney Kore’nin Suwon Belediyesi heyeti, Yalova’da Kore gazisi Nedim Gökdemir’i mezarı başında andı.

Kore heyetinden vefa örneği

07 Ağustos 2018 12:29


Kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek ve bir takım temaslarda bulunmak maksadıyla Yalova’ya gelen Suwon heyeti, ilk programını geçtiğimiz aylarda vefat eden Kore gazisi Nedim Gökdemir’in mezarını ziyaret ederek gerçekleştirdi. Suwon Belediyesi İdari İşler Müdürü Kwon Chanho, Dış İlişkiler Şefi Lee Hyungseok, Spor Konseyi Daire Müdürü Lee Chang Joo tarafından yapılan mezarlık ziyaretine Başkan Yardımcısı Jülide Güner eşlik etti. Suwon heyeti, Gökdemir’in mezarına çiçekler ekip saygı duruşunda bulundu. Ardından mezarı önünde eğilerek saygılarını gösterdiler. Başkan Yardımcısı Güner ve beraberindekiler ise dualar okuyarak merhuma Allah’tan rahmet diledi.




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