Korumalı Futbol Milli Takımı Yalova'da kampa girdi

Türkiye Korumalı Futbol (Amerikan Futbolu) Milli Takımı Yalova'da bir haftalık kampa girdi.

Yalova Atatürk Stadyumu'nda 9 koç ve 50 sporcu ile başlayan çalışmaların ardından millîler, 22 Eylül Cumartesi günü Rusya ile hazırlık maçı oynayacak. Daha önce futsal, masa tenisi, güreş, tekerlekli sandalye basketbol, rugby Milli takımlarının kamp yaptığı Yalova ilk kez Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı kampına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Korumalı Futbol (Amerikan Futbolu) Milli Takımı Yalova'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Stadı'nın önünde yapılan bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Yasin Görkem Yazıcı adına uluslararası dostluk maçında Rusya ile karşılaşacak. Müsabakaya İstanbul Olimpiyat Stadı'nın yanındaki İstanbul Olimpik Park Atletizm Tesisi ev sahipliği yapacak.