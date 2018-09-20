İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozalak toplarken akıma kapılan genç öldü

Yalova’da çam kozalağı toplamak için ağaca çıkan genç, elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi üzerine akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yalova'da çam kozalağı toplamak için ağaca çıkan genç, elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi üzerine akıma kapılarak hayatını kaybetti.


Termal yolunda Tigem kavşağı civarında bir çam ağacına çıkan Balıkesir Susurluk nüfusuna kayıtlı 29 yaşındaki Gökhan Hasar, elindeki demir çubukla çam kozalaklarına vurarak yere düşürmeye başladı. Bu esnada bir çam kozalağını almaya çalışan şahsın elindeki demir çubuk ağacın üst kısmından geçen elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi ile olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bölgede elektrik kesilerek Gökhan Hasar ağaçtan indirildi. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.