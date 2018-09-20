Kozalak toplarken akıma kapılan genç öldü

Yalova'da çam kozalağı toplamak için ağaca çıkan genç, elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi üzerine akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Termal yolunda Tigem kavşağı civarında bir çam ağacına çıkan Balıkesir Susurluk nüfusuna kayıtlı 29 yaşındaki Gökhan Hasar, elindeki demir çubukla çam kozalaklarına vurarak yere düşürmeye başladı. Bu esnada bir çam kozalağını almaya çalışan şahsın elindeki demir çubuk ağacın üst kısmından geçen elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi ile olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bölgede elektrik kesilerek Gökhan Hasar ağaçtan indirildi. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.