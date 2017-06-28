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28 Haziran 2017 11:53

Kültürler Altınova’da buluşacak

Altınova Belediyesi 11.

Kültürler Altınova’da buluşacak

28 Haziran 2017 11:53

Kültürler Buluşması, 28-29-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.


Bayraktepe Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek olan festivalde Kutsi, Latif Doğan, İlyas Yalçıntaş ve Salih Yılmaz konser verecek. Fstival kapsamında Osmanlı’nın devletleştiği Hersek’te bir program düzenlenecek. Programda ecdad için mevlit de okunacak. Her yıl gerçekleştirilen sünnet şöleni bu yıl da devam edecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşların Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne kayıtlarını yaptırması gerekiyor. Sünnet şöleni 30 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.


Kardeş belediyelerin katılacağı festival için Bayraktepe Mesire Alanı’nda 150 metre karelik sahne kullanılacak. Fen İşleri Amirliği’ne bağlı ekipler, festivalin kusursuz bir şekilde tamamlanması için çalışmalara başlıyor.




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