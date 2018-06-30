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30 Haziran 2018 11:50

Lösemili çocuklar köpeklerine yeniden kavuştu

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Köyü’nden geçtiğimiz günlerde çalınan iki kangalın yerine iki yeni can dostu gönderdi.

Lösemili çocuklar köpeklerine yeniden kavuştu

30 Haziran 2018 11:50


Köpeklerin çalınmasına çocukların çok üzüldüğünü belirten Lösev Halkla İlişkiler Yönetmeni Can Öney, “Geçtiğimiz günlerde 2 köpeğimiz kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Çocuklarımız çok üzülmüştü. Yalova Belediye Başkanı sayın Vefa Salman, köyümüze iki adet köpek gönderdi. Çocuklarımızın mutluluğu yeniden yerine geldi. Gözlerini şu an köpeklerden ayıramıyorlar” dedi.


Konuyu televizyondan öğrendiğini belirten Belediye Başkanı Vefa Salman, “Türkiye’nin veteriner hekim diplomasına sahip tek il belediye başkanıyım. Dolayısıyla beni yakından ilgilendiriyor. Haberde çocuklarımızın üzüntülerini görünce hemen arkadaşlarımı arayarak talimatlandırdım. Barınağımızda koruma altında olan Haski ve Golden cinsi köpekleri çocuklarımıza moral olması için hemen LÖSEV Köyü’ne yolladım. Prosedürün işletilmesini beklemeden mesai arkadaşlarım köpekleri yavrularımıza götürmek için yola çıktılar. Yetkililer ile kendileri yoldayken irtibat kurarak bilgi verdik. Umarım Yalova’dan yolladığımız can dostlarımız evlatlarımıza en iyi arkadaşlığı yaparlar. Çocuklarımızın hepsine acil şifalar diliyorum” dedi.




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