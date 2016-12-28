Maçın geliri gaziler ve şehit yakınlarına

Türkiye Basketbol Ligi’nin 16. haftasında Yalova Group Belediyespor ile Bandırma Kırmızı arasında oynanan maçta elde edilen gelir, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ne teslim edildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Belediye Spor Kulübü Başkanı Resul Kocaağa, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ni ziyaret ederek, Şube Başkanı Mustafa Ürkmez’e elde edilen geliri teslim etti. Salman, “Halkımız sadece takımızı desteklemek için değil, aziz şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak içinde pazar günü yapılan maça geldi. Bu bağışın oluşmasında duyarlılık göstererek sağladıkları katkılardan dolayı halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Takım kaptanı Cihan Deliçay, “Spor bize bir arada olmayı öğretti. Bu kötü günlere birlikte göğüs gereceğiz. Bu yüzden takım arkadaşlarımızla aramızda bir karar aldık. Hak ettiğimiz primi takım olarak derneğinize bağışlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.