MAG’lar 2017’de de hız kesmeyecek

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER), 2017 yılında MAG sayısını arttırmak için eğitimlere hız kesmeksizin devam edecek.

Muhtemel bir afette, Yalova’ya yardım ulaşana kadar ilk müdahaleyi yapması hedeflenen MAG’lara yönelik eğitim çalışmaları 2017 yılından da aralıksız devam edecek. 2017 yılı planlama çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, "2016 yılı MAG-DER açısından oldukça başarılı geçti. Eğitimlerimizi kesintisiz sürdürdük. Mahallelerimizdeki MAG’ların sayısını da arttırmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. 2017 yılı planlama çalışmalarını da tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında eğitimlere yine geniş bir yer verdik. Yıl içerisinde MAG sayısının arttırılması için eğitimlere hızla devam edeceğiz. MAG’ların müdahale kapasitesinin her zaman hazır halde tutulması, bilgi ve becerilerinin arttırılması için de tatbikatlar gerçekleştireceğiz. Unutulmamalıdır ki olası bir afet anında ilk 72 saat çok önemlidir. Bu sürede elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Öte yandan halka ve öğrencilerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Okullarda öğrencilere olası bir afet öncesi, anı ve sonrasında ne yapılması gerektiğini anlatacağız. Halkımıza da eğitimler vereceğiz" diye konuştu.