Mahruki, İstanbul’daki arama kurtarma hazırlıklarından umutsuz

Mahruki İstanbul nüfusunun çok fazla olduğunun da altını çizdi.

17 Ağustos Marmara depreminin 19. yıl dönümü dolayısıyla Yalova’ya gelen AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul’da muhtemel bir deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmaların yeterli olup olmayacağının sorulması üzerine Mahruki, “Maalesef iyi bir yerde değiliz” dedi.

Mahruki açıklamasında, “İstanbul 1999’da 11 milyondu. Şu anda 17 mi 18 mi 19 mu bilinmiyor. Neredeyse 2 katına çıktı. Mevcut yapı stokları da çok arttı. Yenilenmesi, değiştirilmesi, dönüştürülmesi gerekenler yapılmadı. Dolayısıyla şu anda 1999 depreminden çok daha fazla risk altındayız İstanbul’da. O yüzden maalesef iyi bir yerde değiliz. Bu kadar zamanı doğru değerlendiremedik. İstanbul’u daha da beter kalabalıklaştırdık. Halbuki İstanbul’un nüfusunu azaltmak gerekiyor. Anadolu’nun çeşitli yerlerine yeni cazibe merkezleri kurmak gerekiyor. Kentsel dönüşümün de amacına uygun yapılması gerekiyor, ama hiç öyle yapmadılar. Deprem toplanma alanları bile imara açıldı. Cep telefonlarındaki deprem vergisi bile maksadı dışında kullanıldı. Yüksek binalar boş arazileri doldurdu. Mevcut yapı stokundaki kötü durumda olanlar yıkılıp onların yerine yapılmadı. Dolayısıyla iyi durumda değiliz. Hem nüfusu azaltmamız gerekiyor hem de kötü tekniklerle yapılanları ve ekonomik ömrünü tüketmiş binaların ayıklanması gerekiyor. Daha fazla yeşil alana ihtiyacımız var. Hem de afet anında toplanma alanlarına ihtiyaç var" dedi.