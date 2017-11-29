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29 Kasım 2017 14:41

Masa Tenisi Federasyonu Yalova’da toplandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu İcra Kurulu, aralık ayı olağan toplantısını Yalova’da yaptı.

Masa Tenisi Federasyonu Yalova’da toplandı

29 Kasım 2017 14:41


2018 bütçe planlaması ve öz gelir arttırma çalışmaları toplantının gündemini oluştururken, İcra Kurulu üyeleri daha sonra Yalova Masa tenisi Salonunu, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ve Yalova Belediye Spor Başkanı Resul Kocaağa ile birlikte ziyaret ettiler.


Olağan icra kurulu toplantısının Yalova’da gerçekleştirildiğini söyleyen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, "Özellikle öz gelirlerimizi arttırıcı çalışmalar üzerinde yoğunlaştık. Orta ve uzun vadede kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik açıdan güçlü bir yapıya kavuşmayı hedefliyoruz. Masa tenisinde birçok başarıya ulaşmış Yalova´ya bizleri misafir ettiği için teşekkür ederiz. Sporcu açısından masa tenisine sporcu yetiştiren Yalova´daki çalışmaları da yakından görmüş olduk" şeklinde konuştu.




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