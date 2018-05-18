MHP Yalova milletvekili adaylarını tanıttı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Yalova’daki adaylarını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi Yalova İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında 24 Haziranda seçime girecek 3 adayı tanıtan Yalova İl Başkanı Mehmet Necati Vural seçimlerin ve Cumhur ittifakının hayırlı olmasını diledi. MHP İl Başkanı Vural birinci sırada Hasan Topçular, ikinci sırada Ali Oğuz Berberoğlu üçüncü sırada ise Mete Örnek ile MHP 24 Haziran seçimlerinde milletvekilleri adayları olacağını açıkladı.

İl Başkanı Vural, MHP Yalova milletvekili adaylarını tek tek tanıtarak, Ankara’ya milletvekili ya da milletvekilleri göndermek istediklerini söyledi. Vural, “Yalova’nın sesi bundan sonra daha gür ve yerinde olacak" dedi.