Millilerin Yalova kampı sona erdi

Romanya’da düzenlenecek olan Uluslararası Genç Bayanlar Güreş Turnuvası öncesi 18-30 Mayıs tarihleri arasında Yalova’da gerçekleştirilen kampta 18 sporcu, 1 teknik direktör ve 2 antrenör yer aldı.

Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü’nün antrenörü Murat Gençtürk, Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenirken, Volkan Sultansuyu ve Büşra Kenger ise kamp boyunca antrenörlük yaptı.

Romanya’ya giden Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli takımında Aynur Erge, Ecem Sezer, Rahime Arı, Sevil Alioğlu, Nur Çınar, Ece Bakay, Eda Tekin, Hatice Ece Tekin, Özge Fındıkçı, Gamze Nur Akadan, Cansu Aksoy, Aslı Demir, Şule Kabak, Kadriye Aksoy, Ece Ayoğlu, Tuğba Kılıç, Merve Pul ve Mehtap Gültekin bulunuyor.

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, "Uluslararası Genç Bayanlar Güreş Turnuvası için ilimizde kamp yapan Genç Güreş Milli takımıza başarılar diliyorum. İnşallah madalyalar ile yurda dönecekler” dedi.