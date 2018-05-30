Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 16:35

Millilerin Yalova kampı sona erdi

Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli Takımı Yalova’daki kampını tamamladı.

Millilerin Yalova kampı sona erdi

30 Mayıs 2018 16:35


Romanya’da düzenlenecek olan Uluslararası Genç Bayanlar Güreş Turnuvası öncesi 18-30 Mayıs tarihleri arasında Yalova’da gerçekleştirilen kampta 18 sporcu, 1 teknik direktör ve 2 antrenör yer aldı.


Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü’nün antrenörü Murat Gençtürk, Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenirken, Volkan Sultansuyu ve Büşra Kenger ise kamp boyunca antrenörlük yaptı.


Romanya’ya giden Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli takımında Aynur Erge, Ecem Sezer, Rahime Arı, Sevil Alioğlu, Nur Çınar, Ece Bakay, Eda Tekin, Hatice Ece Tekin, Özge Fındıkçı, Gamze Nur Akadan, Cansu Aksoy, Aslı Demir, Şule Kabak, Kadriye Aksoy, Ece Ayoğlu, Tuğba Kılıç, Merve Pul ve Mehtap Gültekin bulunuyor.


Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, "Uluslararası Genç Bayanlar Güreş Turnuvası için ilimizde kamp yapan Genç Güreş Milli takımıza başarılar diliyorum. İnşallah madalyalar ile yurda dönecekler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç