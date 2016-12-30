Motosikletle dereye uçan genci itfaiye kurtardı

Yalova’da bir motosiklet sürücüsü ıslak zemin sebebiyle dereye uçtu. Derenin toprak kısmına çakılarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kendine ait motosikletle evine gitmeye çalışan M.F. (25) yağışın etkisi ile kontrolünü kaybetti. Hızla savrulan motosiklet Yalova Deresine uçtu. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yere çakılan motorun sürücüsünün ayağı kırıldı. Vatandaşların durumu bildirmesi ile olay yerine ulaşan Yalova İtfaiyesi ve sağlık ekipleri şahsın kurtarılması için çalışma başlattı. Ayağı kırılan ve acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücüsü bulunduğu yerden güçlükle yukarı çıkartılarak ambulansa bindirildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.