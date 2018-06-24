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24 Haziran 2018 19:48

Muharrem İnce’nin sandığından da köyünden de Erdoğan çıktı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’daki Saffet Çam Ortaokulunda oy kullandığı 1118 No’lu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

Muharrem İnce’nin sandığından da köyünden de Erdoğan çıktı

24 Haziran 2018 19:48

İnce’nin Yalova’daki köyü olan Elmalık’tan ise İnce’ye 458 oy çıkarken Erdoğan’a 814 oy çıktı.


İnce’nin oy kullandığı ve toplam 380 seçmenin bulunduğu 1118 No’lu sandıkta oy sayma işlemleri tamamlandı. 344 seçmenin oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 167, CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye 144, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’e 23, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a 4, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’e 1 oy çıktı. Diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarına ise oy çıkmadı.


1118 No’lu sandıkta milletvekilliği seçiminde ise AK Parti’ye 138, CHP’ye 116, İYİ Parti’ye 45, MHP’ye 23 ,HDP’ye 11, HÜDAPAR’a 2, Saadet Partisi’ne 1, Vatan Partisi’ne 1 oy çıktı. Cumhur İttifakı’na 3 oy çıktı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.


Öte yandan sandıktaki bir zarfta milletvekilliğinde AK Parti’ye, cumhurbaşkanlığında ise Muharrem İnce’ye oy atılması dikkat çekti.



İnce’nin köyünden de Erdoğan çıktı


Seçimde sonucu en çok merak edilen yerlerden birisi de İnce’nin köyü Elmalık oldu. Burada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ciddi bir farkla birinci çıktı Köyde CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye 458 oy çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 814 oy aldı.




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