Narkotik köpeği Zeytin’li uyuşturucu eğitimi...

Eğitime narkotik köpeği Zeytin de katıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ildeki eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yalova Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü Personeli ve Yalova A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personeline yönelik bir seminer gerçekleştirildi. “Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin fiziki anlamda tanınabilirliği ve Türk Ceza Kanunda uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları ile cezai müeyyideleri” konulu seminerde ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile mücadelede kolluk görevlilerine nasıl destek ve katkı sağlanabileceği hususunda bilgi verildi. Seminerle ilgili olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı, “Kurum müdürlerinin de katılım sağladığı seminerde, uyuşturucu ile mücadele alanda daha etkin çalışmalar yürütülebilmesi adına kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekilmiştir. Narkotik dedektör köpeği Zeytin’in kısa süreli yer aldığı bilgilendirme semineri karşılıklı görüş, öneri, soru ve cevap şeklinde son bulmuş düzenlenen etkinlikten duyulan memnuniyet dile getirilmiştir”