Olimpiyat Komitesi’nden öğrencilere seminer

TMOK tarafından bugüne kadar 50 ilde düzenlenen panelin sonuncusu Yalova Altınova’da yapıldı. Seminerde öğrencilere spor sevgisi çocukların seviyesine uygun bir dille anlatılıyor, film gösterimi de yapılıyor. Piyalepaşa İlk ve Orta Okulu ile Hürriyet Ortaokulu’nda düzenlenen seminere öğretmen ve öğrenciler katıldı. Oli Spor Kültürü Olimpik Eğitim Proje Sunucusu Sibel Yazgan Tel, “Spor kültürünün yaygınlaşmasını sağladık. Çocukları erken yaşlarda spor ile tanıştırdık. Ailelere sporun önemini kavramalarında yardımcı olduk. Çocuklara gelecek planları için ilham verdik. Sporun eğlenceli ve yararlı bir faaliyet olduğunu anlattık. Spor yapmaya teşvik ettik. Olimpizmin ne olduğunu anlattık. Çevre bilincini geliştirdik. Fair playi anlattık" dedi.