Önce iş makinesiyle karları kürediler, sonra ormana yiyecek bıraktılar

Yalova’da, kar sebebiyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı.

Yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yalovalı bir grup hayvansever, esnaflardan topladıkları 150 adet ekmek, 2 çuval yem, 2 varil yemek artığını Termal ilçesindeki ormanlık alana götürdü. Yanlarında bir de greyder götüren hayvansever vatandaşlar, önce karları küreyerek toprağı açığa çıkardı. Ardından yanlarında getirdikleri yiyecekleri toprak üzerine bırakan hayvanseverler, hayvanların rahatça karınlarını doyurmasını sağladı.