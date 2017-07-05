Önemli kararlar oy birliğiyle alındı

Maddeler oy birliğiyle meclisten geçti.

Meclis’te; nikah cüzdanı bedelleri, iş yerlerinin görsek kirliliğe karşı durumu, yeni hafriyat döküm alanı ve M Plakası ihalesi gibi konular ele alındı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Kenan Aykalkan ve Muharrem Akdemir gündem maddeleri üzerinde çalışırken, komisyon kararları da toplantıda ele alındı.

Mecliste, 2017 yılı gelir tarifelerindeki bazı harçların revize edildi. Evlenme Dosyası bedel karşılığı verilirken, hafta içi belediyede kıyılacak nikahlar için 100 TL., Yabancı Uyruklular için Nikah Cüzdanı Bedeli bin 500 TL., belediye dışında hafta sonu salon veya evlerde yapılacak olan Nikahlar için 300 TL. Nikah Cüzdanı Bedeli alınacak. Ülkemizde ikamet eden sığınmacılar için Nikah Cüzdan Bedeli ücretsiz olacak.

Tamirhane, atık toplama ve şehir estetiğine uygun olmayıp görsel kirlilik yaratan işyerlerinin, 31 Aralık 2017 tarihine kadar ilçe merkezi dışında bulacakların yere taşınmasına, taşınmayanların işyeri ve kötü görüntünün tamamen kapatılacak şekilde önlem alarak faaliyetine devam etmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Havuzdere’de bulunan mevcut taş ocağının olduğu yere hafriyat dökümü için resmi izinlerin alındığını ifade eden Başkan Oral, “Harfiyat dökümü konusunda Yalova genelinde bir sıkıntı var. 3 yıllık uğraşının sonunda Havuzdere’deki yerle ilgili izinleri aldık. Bakanlıktan izin geldi. Bu sadece bizim için değil tüm Yalova için önemli. Harfiyat alanın üsti ağaçlandırılıp park yapılacak. Bakanlık bu şartlarda izin verdi. Burası ile ilgili gerekli proje hazırlanıyor” dedi.

Başkan Oral’ın bu bilgilendirmesinin ardından Meclis üyeleri Havuzdere hafriyat döküm alanında uygulanacak bedelleri; traktör ve kamyonet sefer başı 25 TL, kamyon sefer başı 80 TL, Kırkayak kamyon sefer başı 100 TL, ve tır sefer başı 120 TL olarak oybirliği ile karar verildi.

İlçenin her geçen gün büyüyüp, geliştiğini ifade eden Başkan Oral, şehir içinde minibüs taleplerinin yoğunlaştığını söyleyerek, “M Plakası ihalesi yapacağız. Araç ve şoför kriterleri belirlenecek. Bu ihale herkese açık olacak” diye konuştu.

Altınova Belediye Meclisi, M Plakası konusunda; şehir içi minibüs hatları güzergahların belirlenerek Trafik Komisyonunda karar alındıktan sonra, 25 adet şehir içi hattı plaka ücretinin araç başı 200 bin TL olarak belirlenmesine ve ihaleye çıkarılmasına oybirliği ile karar verdi.