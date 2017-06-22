Oral: Birlikteliğimizi sürdürmeliyiz

Metin Oral, “Bu topraklarda yüzyıllardır bizlere karşı bir savaş yaşanmaktadır. Bu savaşa karşı iç ve dış düşmanlara karşı omuz omuza, kol kola birlikteliğimizi sürdürmeliyiz” dedi.

Altınova Belediyesi’nin toplu iftarları kapsamında belediyenin mücavir alanlarından olan Tokmak Köyünde vatandaşlar toplu iftar yemeğinde oruçlarını açtı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova Teşkilat Başkanı Mehmet Emin Argün, belediye meclis üyeleri, Tokmak Köyü Muhtarı Rahmi Çorbacı ve vatandaşların katıldığı iftar, Tasavvuf Müziği, Kur-an’ı Kerim Tilaveti ve dualarla başladı. İftarda kısa bir konuşma yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Ramazan’ın birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının had safhaya çıktığı bir ay olduğunu söyledi.

Oral birlik çağrısı yaparak, “Yine hep birlikte Ramazanın coşkusunu yaşayıp, aynı ekmeği paylaşıp oruç açıyoruz. Bu güzel tablo birliğimizin beraberliğimizin tablosudur. Bizlere düşen en önemli görev birliğimizi beraberliğimizi korumak, devam ettirmektir. İç ve dış düşmanlara karşı omuz omuza, kol kola birlikteliğimizi sürdürmeliyiz” dedi.