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23 Haziran 2017 11:16

Oral, gazetecileri iftarda ağırladı

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Oral, gazetecileri iftarda ağırladı

23 Haziran 2017 11:16

Metin Oral, Yalova’da faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilci ve muhabirlerini aileleriyle birlikte iftarda ağırladı.


Metin Oral toplu iftar programlarını basın mensuplarıyla sonlandırdı. Altınova Belediyesi terasında gerçekleşen iftar yemeğine; basın mensuplarının yanı sıra Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı ve Hasan Karabacak ile İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı da katıldı.


BASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR


Tasavvuf Müziği, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile başlayan iftarda kısa bir konuşma yapan Başkan Oral, Ramazan Ayının ve Bayramın ülkeye güzellikler getirmesini temenni etti. Başkan Oral, “Ramazan ayı bereket, birlik, beraberlik, paylaşma ayıdır. Bu güzel ayda böyle güzel dostlarla böyle bir sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşiniz gerçekten çok zor. Sizlere bu anlamda teşekkür ediyorum” diye konuştu.


ÇAY KEYFİ


Gazetecilerle tek tek ilgilenen Başkan Oral, çay eşliğinde misafirleriyle sohbet etti. İftarın ardından Altınova Belediyesi Cumhuriyet Parkı Çay Bahçesine geçen Başkan Oral ve misafirleri, uzun uzun sohbet ettiler.




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