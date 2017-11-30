Oral ve Atik’ten Ankara’da önemli temaslar

Metin Oral ve Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel’in öncülüğünde Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu.

Yalova Metin Oral ve Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, ilçede yapılan yatımlarla ilgili Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Oral ve Atik’in AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel’in öncülüğünde Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile bir araya geldiği görüşmede ilçelerdeki sağlık hizmetleri ele alındı. Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Sezen’in de hazır bulunduğu ziyarette Altınova ve Termal ilçelerindeki sağlık yatırımları ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Altınova Belediye Başkanı Oral, görüşmede Altınova ilçe hastanesinin güçlendirilmesi konusunda Bakan Demircan’a talepte bulundu.

Milletvekili Demirel ile belediye başkanları Oral ve Atik, daha sonra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya geldiler. Görüşmede Başkan Oral, Altınova Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan ve Türkiye’de alanında en kapsamlı çalışma olacak olan "Altınova Belediyesi Tıbbi Aramotik Bitkiler Bahçesi" projesi hakkında Bakan Elvan’a bilgi verdi. Bakan Elvan’a "Tıbbi Aramotik Bitkiler Bahçesi Projesi" hakkında dosya sunan Başkan Oral, Kalkınma Bakanlığı’ndan destek talebini Bakan Elvan’a iletti.

Görüşmeler sonunda Sağlık Bakanı Demircan ve Kalkınma Bakanı Elvan’a "Hersek Lagününde Flamingo" tablosu hediye edildi. Altınova Belediye Başkanı Oral ve Termal Belediye Başkanı Atik, Bakanlar Demircan ve Elvan ile AK Parti Yalova milletvekili Fikri Demirel’e ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler.