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30 Kasım 2017 17:03

Orhangazi Belediyespor:0 Antalyaspor:3

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Orhangazi Belediyespor:0 Antalyaspor:3

30 Kasım 2017 17:03

Tur ilk maçında Antalyaspor, Yalova’da konuğu olduğu Orhangazi Belediyespor’u 3-0 yenerek avantaj sağladı. Yalova Atatürk Stadyumu’ndaki maçta Akdeniz ekibinin gollerini biri penaltıdan 49 ve 83. dakikalarda Emre Güral (2) ve 79. dakikada ise Charles kaydetti.


Saha: Yalova Atatürk Stadyumu


Hakemler: Süleyman Abay xxx, Kemal Çetin xxx, Hüseyin Aylak xxx


Orhangazi Belediyespor: Eren Yılmaz x, Uğur Adem Gezer xx, Mustafa Demir xx, Yunus Topçu xx, Muhammet Çiçek xx, İbrahim Demirer xxx, Recep Onur Çelik xx (Dk.76 İlhan Faruk Güler x), Hasan Kul xx, Mustafa Yüksektepe xx, Atahan Ahmet Kömürlü x(Dk.49 Kadir Gezer xx), Koray Kurt xx(Dk.67 Ercan Karaca xx)


Antalyaspor: Ruud Boffin xxx, Diego Angelo xxx, Yusuf Çelik xxx, Nazım Sangare xxx, Musa Nizam xx(Dk.46 Sakib Aytaç xx), Aydın Karabulut xx, Yekta Kurtuluş xxx, William Vainquer xxx(Dk.77 Charles xxx), Harun Alpsoy xxx (Dk. 46 Deniz Kadah xxx), Maicon xxx, Emre Güral xxx


Goller: Dk.49-83 Emre Güral, Dk.79 Charles (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Uğur Adem Gezer (Orhangazi Belediyespor), Nazım Sangare (Antalyaspor)




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