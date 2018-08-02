Ortadoğulu turistler için Yalova’ya 500 milyon dolarlık dev yatırım

Ortadoğu’dan turist çeken Yalova bu potansiyele cevap verecek dev bir yatırıma kavuşuyor. Ağırlıklı olarak Arap turistleri ağırlayan Yalova’nın Termal ilçesi sınırları içerisinde yapımına başlanan 180 milyon dolarlık dev tesis kelimenin tam anlamıyla termal bir şehir görünümüne sahip. Dört yıl önce Yalova’da zengin Arapların kalabileceği yer olmadığını görünce 840 odalı dev bir otelin yatırımına başlayan Karaderili Şirketler Grubu, otelin etrafındaki 250 dönümlük araziye devasa bir şehir kurmak için harekete geçti. Yalova’ya bir termal şehir kurulacağı için projenin adı Terma City olarak değişti. 2 bin 200 yataklı otelle birlikte Termal City adı verilen yeni projenin yakında ruhsatı alınarak inşaata başlanacak.

150 milyon dolarlık yatırımla bu yılın sonuna doğru resmî açılışının yapılması hedeflenen otelin konut projesini ve büyüme kararı doğurduğunu söyleyen Karaderili Şirketler Grubu Ceo ‘su Tevfik Talas, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talebin kendilerini böyle bir yatırıma yönlendirdiğini belirterek, "Aslında bu projemiz 5 etaptan oluşacak. Toplam 250 dönüm üzerinde, yüzde 85 ‘i yeşil alan, 10 bin kişinin konaklayabileceği bir alan oluşturacağız. Projemiz 2023 yılında tamamen bittiğinde yıllık 700 bin kişiyi ağırlayacağız. Şu ana kadar 180 milyon dolarlık yatırım yaptık, toplam yatırım hedefimiz ise 500 milyon dolar. Terma City’nin 250 dönüm arazi üzerine bin 600 villa ve konuttan oluşacak 500 milyon dolarlık yatırıma ruhsatı alır almaz başlıyoruz. Bin 600 bağımsız bölümün olacağı proje için şimdiden talep geldi. Ancak ruhsattan sonra satış çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz" dedi.

Konutların metrekare satış fiyatının 2 bin dolar civarında olacağını söyleyen Talas, "Projeye talep kendiliğinden geliyor. Bizden devre tatil alan yabancı sayısı bini aştı. Onlar bize, ’Niye daire yapmıyorsunuz?’ diye sormaya başladılar. Bunun üzerine proje gelişti. Otellerimizde

tatil yapan yerli 100 bin kişi var. Onlardan da talep geldi" diye konuştu.

Projeye Kuzey Avrupa ülkeleri vatandaşlarının da ilgisinin olduğunu söyleyen Tevfik Talas, "Kuzey Avrupa’da yaşlı nüfusu yüksek, sıcak ülkeleri ve termal tesisleri çok seviyorlar. Bizim devre tatillerimizde kalan bu kişiler, böyle bir projenin yapılacağını duyduklarında alabileceklerini söylediler" dedi.

Talas, sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden müşteri beklediklerini kaydederek, acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi. Talas, projeleri kapsamında yerel ekonomiye katkı sunmayı da amaçladıklarının altını çizerek, şu anda bin 100 kişiyi istihdam ettiklerini, proje tamamlandığında 2 bin-2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaklarını aktardı.