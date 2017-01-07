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07 Ocak 2017 17:30

Osmangazi Köprüsü’nde ulaşım kesintisiz sürüyor

Osmangazi Köprüsü’nde ulaşım kesintisiz sürüyor

07 Ocak 2017 17:30

Gebze İzmir Otoyol İşletme AŞ. Genel Müdürü Cengiz Coşkun, Omangazi Köprüsü’nde ulaşımın kesintiye uğramaması için 10 araçla çalışma sürdürdüklerini söyledi.
Yoğun kar yağışına rağmen Gebze İzmir Otoyol İşletme AŞ. yaptığı çalışmalarla Osmangazi Köprüsü’nde ulaşım kesintisiz sürüyor. Köprüde karın ulaşımı engellememesi için 10 araçla kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Gebze İzmir Otoyol İşletme AŞ. Genel Müdürü Cengiz Coşkun, “Dün akşam saatlerinden beri oldukça yoğun bir kar yağışı altındayız. Ekiplerimiz 10 araçla, kar küreme, tuzlama ve solüsyonla zeminin kar tutmasını engellemek için çalışıyorlar. Şu ana kadar köprüde her hangi kayda değer bir kaza da yaşanmadı. Ana komuta merkezimizin gözetimi altında karla mücadeleyi organize ediyoruz” dedi.



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