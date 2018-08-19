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19 Ağustos 2018 20:55

Otobanda bariyerlere ok gibi saplandı: 3 kişi öldü

İstanbul İzmir otobanı Yalova Altınova ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Otobanda bariyerlere ok gibi saplandı: 3 kişi öldü

19 Ağustos 2018 20:55


Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolunda Bursa’dan İstanbul istikametine seyreden Serkan Erdoğan (35) idaresindeki 17 AAL 281 plakalı otomobil, Altınova çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.


Kazada sürücü Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Erdoğan (1) Utku Erdoğan (7) ve Müyesser Erdoğan (37) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Umut ile Utku Erdoğan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan anne Müyesser Erdoğan’ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.


Polis, jandarma ve savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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