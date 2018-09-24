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Otomobilin çarptığı yaya 30 metre ileri fırladı

Yalova’da otomobilin çarptığı genç yaya hayatını kaybetti.

Yalova'da otomobilin çarptığı genç yaya hayatını kaybetti.


Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde hızla seyreden Emre B. (27) idaresindeki 34 NL 4953 plakalı araç Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Musa Aydemir'e (22) çarptı. Çarpmanın etkisi ile 30 metre öteye savrulan ve kafasını orta refüjün beton kısmına çarpan genç olay yerinde can verdi. Çarpan araçta ise ağır hasar meydana geldi. Olayın ardından trafiğe kapanan caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Araç şoförü Emre B. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden gencin cesedi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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